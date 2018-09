Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 16.29 25 settembre 2018 - 16:29

Sono 30'433 le persone arrestate in Turchia dall'inizio dell'anno con accuse di "terrorismo" per supposti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gülen o con il PKK curdo. Lo indicano i dati del ministero dell'Interno.

A finire in manette sono stati 18'516 sospetti "gulenisti", 3380 dei quali si trovano tuttora in prigione, e 11'917 presunti sostenitori o membri attivi del PKK, compresi alcuni stranieri. L'autorità giudiziaria ha successivamente convalidato gli arresti di 2707 di loro.

I blitz antiterrorismo proseguono in Turchia con cadenza quotidiana anche dopo la fine a luglio dello stato d'emergenza post-golpe, durato due anni. Alla sua conclusione, Ankara ha introdotto nuove misure draconiane per i sospetti reati di terrorismo che saranno in vigore per altri due anni.

