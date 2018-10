Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ottobre 2018 17.10 16 ottobre 2018 - 17:10

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo sarà domani in Turchia per una "visita di lavoro", in arrivo dall'Arabia Saudita dove ha incontrato il re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman per discutere del giornalista scomparso a Istanbul Jamal Khashoggi.

Il caso sarà anche al centro dei colloqui in Turchia.

La conferma della visita giunge dal ministero degli Esteri di Ankara. Pompeo incontrerà il suo omologo locale Mevlut Cavusgolu, con cui discuterà di "relazioni bilaterali, Siria e questioni regionali e internazionali". Non è escluso un faccia a faccia con il presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Per la cronaca, non ho alcun interesse finanziario in Arabia Saudita (o in Russia, peraltro). Qualsiasi suggerimento che ne abbia sono solo altre Fake News (di cui siamo pieni)!": lo ha twittato Donald Trump respingendo l'ipotesi circolata sui media Usa che presunti legami d'affari con Riad condizionino la sua posizione nella vicenda di Jamal Khashoggi.

