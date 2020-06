Twitter ha rimosso un account che invitava alla violenza rivendicando di rappresentare la posizione di Antifa - il movimento della sinistra antagonista bollato dal tycoon come organizzazione terroristica - ma che era stato creato da un gruppo suprematista.

Prima della scoperta, Donald Trump jr, uno dei figli del presidente, lo aveva segnalato ai suoi 2,8 milioni di follower come esempio della pericolosità di Antifa.

Benché l'account avesse solo alcune centinaia di follower, è un esempio di come anche nelle proteste per la morte di George Floyd incomba la disinformazione e i suprematisti bianchi cerchino di infiammare le tensioni spacciandosi online per attivisti di sinistra, gli stessi accusati da Trump per i disordini.

