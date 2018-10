Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 12.32 22 ottobre 2018 - 12:32

UBS avrebbe invitato i suoi dipendenti attivi nell'amministrazione patrimoniale a dar prova di prudenza nei viaggi in Cina: l'avvertimento avrebbe a che fare con il fermo di una consulente attiva per la filiale di Singapore, affermano diversi media.

Contattata dall'agenzia finanziaria Awp, la banca non ha desiderato commentare la notizia. Non è noto perché la donna - un'asiatica di nazionalità non nota, ma con residenza a Singapore e attiva nella gestione patrimoniale - sia stata trattenuta in Cina. A quanto sembra le è stato impedito di uscire dal paese. Contrariamente a voci che circolavano sulla vicenda, non sarebbe comunque stata arrestata: avrebbe mantenuto il passaporto e la possibilità di circolare liberamente a Pechino. Stando al portale finanziario elvetico Finews.ch, al centro del caso vi sarebbe il divieto esistente in Cina di pubblicizzare e vendere prodotti offshore (gestione di fondi all'estero). La donna dovrebbe rimanere a disposizione delle autorità per essere interrogata questa settimana.

UBS, che dispone di filiali a Pechino e Shanghai, avrebbe quindi scritto ai suoi dipendenti. Lo stesso avrebbe fatto anche Julius Bär: una portavoce non ha voluto però né confermare né smentire la notizia. Credit Suisse ha da parte sua indicato di non aver emanato restrizioni per il personale.

