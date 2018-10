Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 ottobre 2018

Forte crescita per UBS

Utile netto in forte crescita per UBS nel terzo trimestre del 2018: +32% su base annua, a 1,246 miliardi di franchi. Il risultato, pubblicato oggi dal gigante bancario, supera ampiamente tutte le previsioni degli analisti interpellati dall'agenzia AWP.

I ricavi operativi hanno raggiunto i 7,28 miliardi di franchi, in progressione dell'1,9%, indica la banca in una nota. L'utile prima delle imposte si è attestato a 1,67 miliardi, in crescita del 36,6%. Quasi tutte le divisioni del gruppo hanno contribuito al buon risultato. UBS ha confermato la sua strategia.

