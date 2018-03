Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2014 12.18 17 giugno 2014 - 12:18

La Russia appoggia il rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) nella soluzione della crisi ucraina e l'invio di una missione di osservatori Osce in quel Paese. Lo ha detto oggi a Belgrado il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov.

Parlando in una conferenza stampa congiunta con il collega serbo Ivica Dacic, Lavrov si è espresso in termini positivi anche sulla road map messa a punto dalla presidenza svizzera dell'Osce, che - ha osservato - purtroppo la dirigenza ucraina non vuole accettare. Per questo, ha aggiunto Lavrov, i Paesi europei devono fare pressioni su Kiev.

