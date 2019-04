Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha confermato ieri che venerdì parteciperà a un dibattito pre-elettorale allo Stadio Olimpico di Kiev con Volodimir Zelenski, il suo rivale al ballottaggio per le presidenziali ucraine del 21 aprile.

A non essere chiaro è a che ora si svolgerà l'incontro tra i due candidati. Poroshenko vuole che inizi alle 16 e termini alle 18 per poi proseguire negli studi della tv di Stato. Zelensky invece propone di iniziare alle 19 perché nel pomeriggio molte persone stanno ancora lavorando e non hanno quindi la possibilità di assistere al dibattito.

