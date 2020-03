"Crollo drastico" del sentimento economico a marzo sia nella zona euro che nella Ue-27: lo scrive la Commissione Ue pubblicando l'indicatore Esi calato rispettivamente di 8,9 punti e 8,2 punti.

Il calo più ampio è in Italia (-17,6), Germania (-9,8), Francia (-4,9) Olanda (-4) e Spagna (-3,4). Ma in molti Stati il sondaggio è stato fatto prima del lockdown. In caduta libera anche l'indicatore delle aspettative sull'occupazione (Eei): -10,9 punti nella zona euro e -9,7 nella Ue-27).

