Ueli Maurer in Cina per una visita di stato: il presidente della Confederazione incontrerà il 28 e il 29 aprile il presidente Xi Jinping e il primo ministro Li Keqiang.

Gli incontri avranno lo scopo di approfondire ulteriormente le ottime relazioni esistenti tra i due paesi, informa il Dipartimento federale delle finanze (DFF) in un comunicato odierno.

La presenza di Maurer nel paese dominato da un unico partito sarà però più lunga e si estenderà dal 22 al 30 aprile. L'ex presidente dell'UDC sarà accompagnato da una delegazione del mondo della finanza e dell'economia. Secondo quanto deciso mercoledì scorso dal Consiglio federale, in occasione della visita le parti firmeranno un memorandum d'intesa concernente l'iniziativa Nuova via della seta (Belt and Road).

Rifacendosi al cosiddetto "partenariato strategico innovativo" tra Berna e Pechino sarà inoltre rafforzata la cooperazione bilaterale nell'ambito delle questioni commerciali e finanziarie. Durante la visita del presidente della Confederazione è prevista la firma di un memorandum d'intesa incentrato sulla finanza e sull'economia.

