Lo svizzero Pierre Krähenbühl, commissario generale dell'UNRWA, l'agenzia Onu per i profughi palestinesi, si è dimesso con effetto immediato dalla carica.

Un'indagine interna per mala gestione dell'organizzazione lo ha chiamato in causa per abuso di potere. Lo riferisce l'ufficio del segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres.

Poche ore fa, Guterres aveva posto il capo di UNRWA in congedo amministrativo in attesa dei risultati finali di un'inchiesta aperta nei suoi confronti e aveva designato il britannico Christian Saunders come responsabile ad interim dell'agenzia.

In carica da marzo 2014, il 53enne nato a Ginevra era finito nella bufera per una serie di abusi in seno all'agenzia da lui diretta. Ad esempio, in agosto era emerso che Krähenbühl, oltre ad aver creato un clima di lavoro tossico, nel 2015 aveva istituito un posto di consulente speciale, finanziato dalla Svizzera, per la sua amante.

