Lo slittino è molto popolare in Svizzera, ma si tratta di un'attività apparentemente innocua che provoca ogni anno oltre 6'500 feriti all'anno, un sesto dei quali riporta lesioni alla testa.

L'ufficio prevenzione infortuni (upi) mette in guardia e invita a slittare in sicurezza indossando il casco e prendendo le dovute precauzioni.

Dall'ultima rilevazione emerge che solo la metà delle persone che slittano indossano il caso, indica in una nota odierna l'upi, che consiglia inoltre di indossare scarpe alte e solide con un buon profilo ed eventualmente anche i ramponi.

"Difficilmente un principiante al suo primo giorno di sci o snowboard si azzarderebbe a provare la pista nera [...]. Stranamente, però, quando si tratta di slittare molti si lanciano sulla pista senza pensarci troppo", avvisa l'upi. È dunque opportuno fare particolare attenzione e optare per le piste appositamente demarcate e i pendii con un'ampia zona di arrivo.

Una parte degli incidenti, aggiunge ancora l'upi, è dovuta alla scelta del mezzo: lo slittino è molto più manovrabile rispetto alla slitta, che è invece più rigida e non è concepita come attrezzo sportivo, ma per il trasporto di carichi.

