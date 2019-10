E' di 11 vittime il bilancio dei morti a causa di un raro virus che si diffonde attraverso le zanzare.

L'Eastern Equine Encephalitis inizia con sintomi simili all'influenza tra cui febbre alta, brividi, nausea, ma i casi gravi possono portare al coma con il rischio di danni al cervello.

I Centers for Disease Control and Prevention hanno segnalato che quest'anno c'è stato un aumento insolito del numero dei casi segnalati e dei decessi: solitamente, infatti, ci sono solo da 5 a 10 casi nel Usa ogni 12 mesi, con circa il 30% di questi che portano alla morte.

Nel 2019, invece, già quattro persone sono decedute in Michigan, tre in Massachusetts, tre in Connecticut e una nel Rhode Island.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019