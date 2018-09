Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 settembre 2018 - 07:01

Christine Blasey Ford vuole che l'Fbi indaghi sulle sue accuse di aggressione sessuale da parte del giudice, nominato dal presidente americano Donald Trump, alla Corte suprema Brett Kavanaugh prima di deporre al Senato.

Lo ha reso noto il suo avvocato in una lettera al presidente della commissione giustizia del Senato, Chuck Grassley, che l'aveva convocata per lunedì.

"Una indagine completa da parte delle forze dell'ordine assicurerà che i fatti cruciali e i testimoni in questa vicenda siano valutati in modo imparziale, e che la commissione sia completamente informata prima di condurre qualsiasi udienza o prendere qualsiasi decisione", ha spiegato l'avvocato.

Anche i democratici hanno chiesto che prima indaghi l'Fbi, mentre Donald Trump si è detto contrario.

Ford è anche stata oggetto di minacce di morte e la sua famiglia è stata costretta a trasferirsi. La sua email inoltre è stata hackerata.

Nel frattempo è stato reso noto che Mark Judge, l'uomo che la professoressa Christine Blasey Ford ha indicato come il giovane presente nella stanza dove il giudice nominato alla corte suprema Brett Kavanaugh la aggredì sessualmente nel 1982, non testimonierà. Lo ha scritto lui stesso in una lettera alla commissione giustizia del Senato, ribadendo di non ricordare l'episodio e sostenendo di non aver altre informazioni da dare in una udienza pubblica alla quale non desidera partecipare.

Sostegno da Bush

L'ex presidente Usa repubblicano George W. Bush conferma il suo sostegno al giudice Kavanaugh. "Io e Laura - l'ex first lady, ndr - abbiamo conosciuto e rispettato Brett Kavanaugh per decenni e confermiamo i commenti fatti la notte in cui Kavanaugh fu nominato", ha scritto Bush, che in quell'occasione aveva definito il giudice "un marito, un padre e un amico ottimo", "un uomo di altissima integrità".

Kavanaugh lavorò per Bush come consigliere legale e poi nella segreteria dello staff della Casa Bianca, dove conobbe anche la sua futura moglie Ashley, che era nel 2006 giudice di corte d'appello a Washington.

