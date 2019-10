L'Fbi ha mandato in giro un bollettino in cui mette in guardia da possibili minacce di una strage di massa al debutto di "Joker" nelle sale cinematografiche.

Vaghe minacce circolano online da maggio, riporta la rete tv Abc, anche se nessuna informazione specifica è stata mai mai messa in rete se non in relazione con gruppi che si definiscono "InCels", una cultura online di uomini che affermano di essere "celibi involontari" e a un sottogruppo di questa cultura, i "Clowncels". Molti recenti colpevoli di stragi di massa si sono autoidentificati come "InCels", ma l'Fbi - secondo la Abc - non ritiene che il gruppo in se stesso sia violento.

"Joker" con Joaquin Phoenix debutta oggi nelle sale Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019