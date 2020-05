L'amministrazione Trump ha discusso di recente la possibilità di condurre il primo test nucleare americano dal 1992, una mossa che avrebbe ampie conseguenze sui rapporti con le altre potenze nucleari.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le agenzie per la sicurezza americane hanno parlato della possibilità solo venerdì scorso. La discussione segue le accuse avanzate da alcuni funzionari dell'amministrazione a Russia e Cina, 'colpevoli' di aver condotto dei test nucleari.

Un test nucleare, secondo alcuni funzionari dell'amministrazione, potrebbe essere utile nelle trattative di Washington con Russia e Cina per regolare gli arsenali nucleari. La discussione non ha raggiunto per il momento alcune conclusione ma la proposta resta sul tavolo nonostante la decisione contrarietà della National Nuclear Security Administration.

Gli Stati Uniti non conducono test con esplosione nucleare dal settembre 1992 e i sostenitori della non proliferazione della armi nucleari avrebbe conseguenze destabilizzanti, con il potenziale di far saltare anche le trattative con il leader nord coreano Kim Jong Un.

