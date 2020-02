"Gli Usa e i talebani hanno negoziato una proposta per una riduzione della violenza per sette giorni" in Afghanistan, ha detto oggi a Bruxelles il capo del Pentagono Mark Esper.

"Oggi mi sono consultato con gli alleati su questa proposta, abbiamo avuto bilaterali produttive e incontri sul percorso da seguire", ha aggiunto Esper, sottolineando che "la migliore se non l'unica soluzione in Afghanistan è l'accordo politico. Sono stati fatti progressi su questo fronte e spero che presto potremo dire di più" sul punto.

