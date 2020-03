Pete Buttigieg, l'ex sindaco di South Bend ritiratosi dalla corsa alla nomination democratica per la Casa Bianca, ha ufficialmente dato il suo endorsement all'ex vicepresidente Joe Biden.

"Lui e' il leader che può battere Donald Trump", ha detto parlando a Dallas, in Texas, uno degli stati in cui si voterà nelle prossime ore per il Super Tuesday. Al suo fianco proprio Biden.

