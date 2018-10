Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2018 7.13 18 ottobre 2018 - 07:13

Secondo il ministero del tesoro Usa, la Cina non ha svalutato lo yuan per favorire l'export, contrariamente alle accuse di Donald Trump

Nonostante le accuse di Donald Trump, il ministero del tesoro Usa ha riconosciuto oggi in un rapporto che la Cina non ha svalutato lo yuan per favorire l'export.

Nel rapporto si sostiene che "nessun grande paese partner" ha manipolato la sua moneta nel 2018 e che gli interventi diretti della banca centrale cinese sono stati "limitati".

Il tesoro Usa critica però la mancanza di trasparenza nella politica dei cambi cinese e mette sotto sorveglianza sei Paesi: Cina, Germania, Svizzera, Giappone, India e Corea del Sud.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano