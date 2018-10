Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Cresce il numero di americani che credono in un secondo mandato per il presidente Donald Trump (foto d'archivio)

La percentuale di americani secondo i quali il presidente Donald Trump verrà rieletto nel 2020 è in aumento. Lo rivela un sondaggio di Cnn.

Il 46% degli intervistati è convinto che il tycoon conquisterà il secondo mandato, mentre il 47% pensa che perderà. Nel marzo scorso la percentuale di coloro che scommettevano sulla sua sconfitta era del 54%.

La proiezione mostra inoltre che tra i potenziali sfidanti di Trump, l'ex vice presidente Joe Biden è in cima alle preferenze con il 33% dei consensi, seguito dal senatore del Vermont Bernie Sanders (ora registrato tra gli indipendenti) con il 13%. Seguono tra i democratici la senatrice della California Kamala Harris al 9%, la collega del Massachusetts Elizabeth Warren all'8%, quello del New Jersey Cory Booker e l'ex segretario di stato John Kerry al 5%. L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg è invece al 4%.

