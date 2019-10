L'ex vicepresidente Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, fa marcia indietro e toglie il veto ai superpac, i comitati elettorali attraverso cui ricchi donatori possono spendere somme illimitate di denaro per sostenere un candidato.

La mossa è un implicito riconoscimento della sua debolezza finanziaria, come confermano i dati della raccolta fondi del terzo trimestre, con soli 9 milioni di dollari, ben lontano da Bernie Sanders, Elizabeth Warren e anche dal sindaco di South Bend Pete Buttigieg.

In precedenza Biden si era detto contrario a ricevere sostegno dai superpac, come Sanders e la Warren. La sua portavoce Kate Bedingfield ha spiegato il cambio di rotta con la necessità di fronteggiare le massicce somme di denaro investite dal presidente statunitense in carica Donald Trump e dai repubblicani per attaccare le primarie democratiche e impedire che Biden ottenga la nomination.

