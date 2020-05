In 130 si fanno avanti e sostengono di essere figli di Jeffrey Epstein. In ballo c'è il patrimonio di 634 milioni di dollari del magnate della finanza, arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di bambini e morto suicida in un carcere di New York nel 2019

Secondo quanto scrive il New York Post, uno studio legale della Florida si è messo alla ricerca di possibili eredi ed è stato contattato da oltre 380 persone in tutto il mondo, delle quali 130 sostengono di essere suoi figli. "Jeffrey Epstein è stato per lungo tempo sessualmente promiscuo - ha detto l'investiate Harvey Morse - e c'è la possibilità che abbia avuto un figlio. Potrebbe persino essere nonno".

Chiunque reclami di essere erede di Epstein deve sottoporsi ad un test del Dna negli Stati Uniti.

