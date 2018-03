Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 15.03 13 marzo 2018 - 15:03

Gina Haspel, 62 anni, lavora dal 1985 alla Cia, dove nel febbraio 2017 era stata nominata da Donald Trump vice direttore, prima donna ufficiale di carriera ad occupare tale posizione. Ora è la prima donna in assoluto a dirigere la Central Intelligence Agency.

Ha fama di 'falco' e una macchia legata alla sua gestione di una prigione segreta dell'agenzia di spionaggio civile degli Usa in Thailandia nel 2002, dove i sospetti membri di Al Qaida furono sottoposti a torture e interrogatori con metodi non autorizzati, come il waterboarding.

Nel giugno 2017 il centro europeo per i diritti umani e costituzionali chiese al procuratore generale in Germania di emettere un ordine di arresto contro la Haspel per le accuse di aver supervisionato le torture dei sospetti terroristi.

