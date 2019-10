È scontro tra il presidente statunitense Donald Trump e Hillary Clinton, la ex rivale nella corsa alla Casa Bianca nel 2016 (foto d'archivio)

"Non tentarmi, fai il tuo lavoro": così Hillary Clinton ha risposto su Twitter al suo ex rivale nella corsa alla Casa Bianca Donald Trump, che sulla stessa piattaforma l'aveva provocatoriamente invitata a scendere in campo chiarendo però prima l'Emailgate.

"Penso che la corrotta Hillary Clinton dovrebbe entrare nella corsa per tentare di far fuori" Elizabeth Warren, ha cinguettato.

"Solo una condizione - ha aggiunto velenosamente - : la corrotta deve spiegare tutti i suoi gravi crimini e delitti, incluso come e perché cancellò 33 mila email dopo aver ricevuto un mandato".

