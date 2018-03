Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2014 16.29 24 maggio 2014 - 16:29

Un cittadino italiano residente a Zurigo è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì nel Bronx, a New York, in seguito a un violento pugno sferratogli da un giovane in strada. La terribile scena dell'omicidio è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza ed il video choc è stato pubblicato sul sito del New York Post. La nazionalità dell'uomo, un 37enne, è stata confermata oggi dalle autorità italiane.

Nel video si vede l'uomo - a torso nudo e apparentemente ubriaco - davanti a un negozio di generi alimentari avvicinarsi a un ragazzo. Quest'ultimo - secondo quanto raccontano alcuni testimoni - lo ha colpito reagendo ad alcune provocazioni. Il 37enne è stato dichiarato morto subito dopo il suo arrivo in ospedale. La polizia è a caccia dell'omicida.

Secondo fonti investigative - afferma il giornale - il 37enne sarebbe un turista venuto a New York per incontrare la fidanzata. In tasca gli sarebbe stato trovato un biglietto aereo di ritorno con la data di giovedì 22 maggio. Un volo, quindi, mai preso.

Neuer Inhalt Horizontal Line