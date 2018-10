Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 7.53 05 ottobre 2018 - 07:53

Il voto procedurale in Senato americano sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema sarà alle 10,30 di oggi ora locale (16,30 in Svizzera). Un voto test per vedere se il "nominato" può contare sulla maggioranza in vista del voto finale di domani.

Per ora ci sono ancora tre senatori repubblicani che non hanno sciolto le loro riserve, dopo l'indagine dell'FBI sulle accuse di aggressione sessuale nei confronti del magistrato: se due di loro voteranno no, la nomina di Kavanaugh naufragherà.

