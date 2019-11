Il cowboy Robert 'Bob' Norris, noto per aver interpretato per 14 anni l'originale "Marlboro Man", è morto a 90 anni in un ospizio del Colorado, dopo una vita senza aver mai fumato. Lo riferisce la Cnn.

"Se un uomo potesse essere descritto in tre parole, per Bob sarebbero 'un vero affare'. La sua solida autenticità, che fosse a cavallo, seduto in una sala riunioni, a guidare un bambino o a condividere un momento con un amico, era il suo marchio personale e professionale. Non c'è dubbio che queste qualità, insieme alla sua altezza, la sua bellezza selvaggia, il suo aspetto allampanato, gli fecero guadagnare l'inaspettato ruolo di primo "Marlboro Man" in televisione", si legge in un comunicato sul sito del suo ranch.

Norris, amico di John Wayne, abbandonò la campagna pubblicitaria "quando sentì che era di cattivo esempio per i suoi figli", prosegue la nota.

