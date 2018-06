Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2018 10.29 13 giugno 2018 - 10:29

L'audace procione sulla torre della banca di UBS a St. Paul, in Minnesota

Un audace procione sta rubando in queste ore la scena a St. Paul, città dello Stato americano del Minnesota. L'animale si è infatti arrampicato sulla torre della banca svizzera UBS, attirando l'attenzione di molti curiosi e diventando in poco tempo una star del web.

Secondo i media locali, il piccolo ma intrepido mammifero, dopo ore passate scalando il grattacielo, alternate a momenti di riposo, ha poi iniziato a scendere. Stando agli ultimi avvistamenti però, avrebbe ora ripreso la sua ascesa, tanto da aver ormai quasi raggiunto il tetto dell'edificio, dove è stato piazzato del cibo per attirarlo e metterlo al sicuro.

Il novello Spiderman è diventato in poco tempo una stella delle rete. Su Twitter, gli è stato dedicato un hashtag e addirittura un account, sul quale si possono seguire in diretta le sue peripezie. In uno dei messaggi postati sul social, il procione "scrive" ironicamente "I made a big mistake", cioè ho fatto un grosso errore.

Neuer Inhalt Horizontal Line