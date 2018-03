Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2014 16.51 05 giugno 2014 - 16:51

"Non devo chiedere scusa": così il presidente americano, Barack Obama, sulla vicenda dello scambio di prigionieri con i talebani che ha portato alla liberazione del sergente Bowe Bergdahl.

"Eravamo preoccupati per il suo stato di salute e per la sua sicurezza. Abbiamo visto che c'era un'occasione e abbiamo deciso di non lasciarcela sfuggire. E non devo chiedere scusa per questo", ha detto Obama, rispondendo da Bruxelles alle critiche mosse in patria all'operato della Casa Bianca.

