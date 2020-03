È partito il toto nomi sui possibili vice di Bernie Sanders e Joe Biden. A tutti e due - secondo gli osservatori - serve un giovane, vista la loro età e la possibilità che chiunque dei due vinca sarà presidente per un solo mandato.

Molti sono convinti che Sanders e Biden potrebbero scegliere una donna o un esponente di una minoranza.

Secondo indiscrezioni, Biden potrebbe optare per Kamala Harris, la senatrice ex candidata alla Casa Bianca. In corsa ci potrebbe però essere anche Stacey Abrams, l'ex candidata a governatore della Georgia. Non esclusa la nomina di Amy Klobuchar, la senatrice di origine svizzera che si è ritirata dalle presidenziali e ha appoggiato Biden.

Per Sanders la partita è più complicata. Fra i papabili candidati ci sarebbero l'ex senatrice dell'Ohio Nina Turner o la senatrice del Wisconsin Tammy Baldwin.

