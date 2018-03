Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 17.21 13 marzo 2018 - 17:21

Per la terza volta in due settimane un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta 'Skylar' dalle prime ore del mattino ha già iniziato a causare disagi in un'area che si estende dal Maine allo stato di New York.

Al momento la zona più colpita sembra essere Boston dove è previsto circa mezzo metro di neve.

In maniera precauzionale sono state chiuse scuole e uffici pubblici a Boston, Providence, Connecticut, mentre Amtrak ha sospeso il servizio ferroviario da Boston a New York. Circa 1500 voli sono stati cancellati, da Boston a New York.

Le due precedenti tempeste hanno ucciso nove persone e quasi due milioni e mezzo di residenti sono rimasti senza corrente elettrica.

