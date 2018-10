Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 ottobre 2018 16.13 11 ottobre 2018 - 16:13

"È ridicolo quello che la Fed sta facendo. È troppo aggressiva e sta facendo un grande errore". Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox tornando ad attaccare la banca centrale degli Stati Uniti.

Trump attacca quindi ancora la Federal Reserve, già oggetto di pesanti critiche da parte del presidente nelle ultime ore. In un'intervista telefonica con Fox mercoledì sera, Trump aveva sostenuto che la Fed "è impazzita", usando anche la parola spagnola "loco": "è impazzita, veramente non capisco quale sia il suo problema. Il problema è la Fed, i dazi alla Cina non stanno pesando" sull'economia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano