Il presidente statunitense Donald Trump ha detto ai cronisti che non legherà l'accordo commerciale con la Cina al suo desiderio che Pechino indaghi su Joe Biden, suo principale rivale nella corsa alla Casa Bianca, e su suo figlio Hunter.

Trump ha difeso la sua telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, in cui - secondo i media Usa - avrebbe parlato delle prospettive politiche di Joe Biden ed Elizabeth Warren, suoi avversari per la Casa Bianca. Il tycoon ha ribadito che quando parla con i leader stranieri lo fa in "modo appropriato".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019