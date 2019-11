Il presidente americano Donald Trump ha firmato la legge per evitare lo shutdown

Il presidente americano Donald Trump ha firmato la legge tampone per continuare a erogare fondi al governo federale ed evitare lo shutdown a partire dalla mezzanotte di Washington.

Il provvedimento, che era stato approvato in maniera bipartisan alla Camera e al Senato, estende i finanziamenti al governo fino al 20 dicembre, spostando la battaglia sul bilancio e sui soldi che Trump vorrebbe per il muro con il Messico proprio nei giorni in cui alla Camera si dovrebbe votare l'impeachment del presidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line