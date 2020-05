L'ex agente e il figlio che hanno sparato e ucciso a fine febbraio in Georgia (Usa) un giovane afroamericano che stava facendo jogging, Ahmaud Arbery, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario.

La decisione dopo la diffusione del video shock che mostra come il giovane 25enne sia stato freddato in maniera spietata e dopo le furiose proteste sui social e la richiesta di fare giustizia da parte di politici e star come Joe Biden e LeBron James. Il sospetto è che l'uccisione sia a sfondo razziale.

