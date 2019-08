L'ex re di Hollywood Harvey Weinstein tornerà oggi in tribunale a New York per una nuova accusa di aggressione sessuale da parte di Annabella Sciorra, 59 anni, una attrice statunitense figlia di italiani immigrati.

La nuova accusa arriva a meno di tre settimane dal processo che vedrà l'ex produttore cinematografico imputato per abusi sessuali su due donne (le accuse di una terza sono cadute).

Secondo alcuni media, è probabile che i procuratori chiederanno di includere agli atti la testimonianza di Sciorra piuttosto che aggiungere un'ulteriore capo di imputazione, che potrebbe far slittare il dibattimento. Ma la difesa di Weinstein si oppone, sostenendo che si tratterebbe di una prassi senza precedenti.

