Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 19.37 09 luglio 2018 - 19:37

Nuovo capitolo nella saga del produttore cinematografico Harvey Weinstein. L'ex re di Hollywood è tornato in tribunale per fronteggiare le accuse di una terza donna: accuse pesanti per le quali rischia l'ergastolo.

Davanti al giudice della corte di New York si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato su cauzione.

Weinstein torna così nella sua abitazione in Connecticut e continua a "lavorare": "il suo obiettivo è riabilitare il suo nome e tornare a produrre film", dice Benjamin Brafman, il suo avvocato. "Sta rivedendo degli scritti e perseguendo progetti per il futuro" aggiunge.

L'ex produttore star è stato accusato complessivamente da oltre 70 donne di molestie: accuse che hanno dato vita al movimento #MeToo e hanno facilitato l'uscita allo scoperto di decine di donne, che hanno trovato il coraggio di denunciare per molestie 'potenti' in tutti settori, con uno scandalo che si è spinto ben al di là di Hollywood.

