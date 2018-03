Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 gennaio 2012

Obama all'attacco dei repubblicani il giorno dopo la netta vittoria di Mitt Romney nelle primarie del New Hampshire. "Vogliono difendere i ricchi a tutti i costi", ha affermato il presidente statunitense intervenendo a Chicago dove ha visitato per la prima volta il quartier generale della sua campagna elettorale e partecipato ad alcuni eventi per la raccolta fondi.

L'inquilino della Casa Bianca ha quindi puntato il dito sulla deriva del Grand Old Party (GOP) che, a suo dire, è ostaggio delle posizioni della destra più estremista e populista, come quella dei Tea Party. Posizioni che si traducono in un'ostruzionismo fine a sé stesso all'interno del Congresso. Ostruzionismo contro quei provvedimenti con cui l'amministrazione Obama vorrebbe rilanciare l'economia e l'occupazione, oltre che risanare il bilancio.

"Loro si batteranno fino all'ultimo respiro per proteggere i regali fiscali fatti agli americani più agiati", ha denunciato Obama, sottolineando invece i suoi sforzi per cercare di far contribuire i più ricchi, con l'obiettivo di sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione, quelle che soffrono a causa della crisi e della disoccupazione, compresa la classe media.

Per Obama i repubblicani vogliono uno Stato in cui vengano completamente eliminati gli investimenti pubblici nell'economia e nel settore delle infrastrutture. "È una visione che non ci appartiene", ha sottolineato il presidente, respingendo con forza "l'idea di un'economia in cui ognuno pensa per sé".

