Un nuovo importante endorsement per Joe Biden arriva dall'ex vicepresidente americano Al Gore, che in un tweet dichiara il suo aperto sostegno all'ex braccio destro di Barack Obama per la Casa Bianca.

Gore, 72 anni, è stato vicepresidente con Bill Clinton ed è poi diventato uno dei maggiori attivisti americani sul fonte della lotta ai cambiamenti climatici.

