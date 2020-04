Il front-runner dem per la Casa Bianca Joe Biden.

L'ex vicepresidente americano Joe Biden, candidato alla Casa Bianca, ha chiesto che la prossima convention del partito democratico, già spostata da luglio ad agosto per l'emergenza coronavirus, si tenga in formato virtuale.

"Fare la convention è necessario ma non credo che nel mezzo di una pandemia sarà possibile portare migliaia di persone in un solo luogo in maniera sicura", ha detto.

