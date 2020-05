Joe Biden nega le accuse di molestie sessuali a lui rivolte da una ex componente del suo staff. In un comunicato diffuso prima della messa in onda di un'intervista a Msnbc, il candidato democratico alla Cada Bianca ha scandito: "Non è vero, non è mai successo".

L'ex vice di Barack Obama ha detto che bisogna ascoltare le donne quando denunciano casi di abusi sessuali, ma "i loro racconti dovrebbero essere sottoposti a indagini e controlli appropriati".

Ad accusare Biden è Tara Reade, che faceva parte del suo staff al Senato nel 1993, periodo in cui sarebbero avvenuto le molestie.

