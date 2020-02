Bernie Sanders marca da vicinissimo Buttigieg in Iowa.

In Iowa, quando è stato scrutinato il 97% dei voti, è testa a testa nelle primarie democratiche tra Pete Buttigieg al 26,2% e Bernie Sanders al 26,1%. Segue Elizabeth Warren al 18,2%, mentre resta in quarta posizione Joe Biden al 15,8%.

Intanto Sanders batte tutti i suoi rivali nella raccolta fondi, con la cifra record di 25 milioni di dollari a gennaio. Ora è anche l'unico ad avere superato il muro dei 100 milioni: in cassa ne ha 121.

Il senatore del Vermont intende investire subito 5,5 milioni di dollari in spot tv e sul web in 10 Stati in vista dei prossimi turni di primarie, compreso il Super Tuesday del 3 marzo.

L'annuncio è l'ennesima conferma di un cambiamento epocale nel finanziamento della politica, con candidati ora in grado di sostenere la campagna con una massa di piccoli donatori, come Sanders e la sua collega Elizabeth Warren, che rifiutano i grandi donatori dei super pac.

