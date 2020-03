Prosegue la lotta fra Sanders e Biden per la nomination alla Casa Bianca.

Seggi aperti in sei Stati americani per il mini Super Tuesday delle primarie dem per la Casa Bianca, con la prima sfida a due tra il frontrunner Joe Biden e l'inseguitore Bernie Sanders.

Si vota in Michigan, Missouri, North Dakota, Idaho, Washington (sotto l'emergenza coronavirus) e Mississippi.

Nei sondaggi l'ex vicepresidente è avanti ovunque, compreso il Michigan, lo Stato del Midwest con il maggior numero di delegati vinto dal senatore socialista nel 2016 contro Hillary Clinton.

A penalizzare gravemente Sanders potrebbe essere anche il fatto che la senatrice progressista Elizabeth Warren non ha ancora deciso a chi dare il suo endorsement, nonostante la sua piattaforma sia molto simile a quella dello stesso senatore del Vermont.

