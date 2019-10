Rimbalzo di Joe Biden nei sondaggi per la corsa alla Casa Bianca, nonostante l'ex vicepresidente, ritenuto spesso troppo debole, continui a non convincere in molti tra le fila dei democratici.

Secondo l'ultima rilevazione della Cnn, Biden guida la pattuglia di candidati dem con un 34% rispetto al 24% del mese scorso, staccando di nuovo i diretti avversari Elizabeth Warren e Bernie Sanders, fermi rispettivamente al 19% e al 16%. Molto indietro tutti gli altri, con Pete Buttigieg e Kamala Harris al 6%.

Dal sondaggio emerge anche come Biden, Warren, Sanders e Buttigieg se si votasse oggi batterebbero Donald Trump.

Neuer Inhalt Horizontal Line