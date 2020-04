Bernie Sanders dà il suo endorsement per la Casa Bianca a Joe Biden in un'apparizione a sorpresa in video live dell'ex vicepresidente.

Il senatore, che ha sospeso la sua campagna la scorsa settimana, afferma che è necessario che tutti, non solo i suoi supporter, sostengano Biden per fare in modo che Donald Trump diventi un presidente con un solo mandato. "Faro' tutto quello che posso perche' questo accada", assicura nel video, dove Biden lo ringrazia, definendo il suo appoggio "molto importante per me".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram