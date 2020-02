Bernie Sanders e Pete Buttigieg restano i frontrunner nella corsa dem per la Casa Bianca: i due, vincitori dei caucus in Iowa, guidano anche nella media dei sondaggi di RealClearPolitics per le primarie in New Hampshire l'11 febbraio, col 26% e il 22,5%.

Terzi, con la stessa percentuale, Elizabeth Warren e Joe Biden col 13%, seguiti da Amy Klobuchar con l'8%. Biden, che continua a restare in testa nei sondaggi nazionali davanti a Sanders, spera di rifarsi nelle prossime tappe in Nevada e South Carolina, dove guida rispettivamente con il 21% su Sanders (17,5%) e Warren (11,5%) e con il 31% su Tom Steyer (18,5%) e Sanders (17%). Quest'ultimo però è avanti in California col 25,8%, seguito dall'ex vicepresidente col 21% e dalla Warren con il 19,8%.

