Il candidato all'investitura repubblicana BernieSanders non molla

Bernie Sanders non lascia la corsa per la Casa Bianca.

Partecipando ad un programma della Nbc, il senatore ha spiegato che resta "una strada stretta" per la sua candidatura e che fare campagna è importante per spingere le priorità della sua agenda progressista, dalla sanità gratis per tutti al salario minimo, dalla lotta al cambiamento climatico ai congedi familiari e medici.

"Questo penso sia uno degli argomenti per andare avanti", ha detto.

Neuer Inhalt Horizontal Line