Il senatore Bernie Sanders, candidato alla Casa Bianca, ha reso pubbliche le sue dichiarazioni fiscali degli ultimi dieci anni. Dalle carte emerge che nel 2018 il reddito lordo di Sanders ammonta a 561.293 dollari.

Nel 2016 e nel 2017 il reddito è stato di oltre un milione di dollari, frutto delle vendite del suo libro che - come lui stesso ha ammesso giorni fa - lo hanno reso milionario.

"Queste dichiarazioni mostrano come la mia famiglia sia stata fortunata", afferma Sanders, sottolineando di "essere cresciuto in una famiglia che viveva di stipendio dopo stipendio" e di conoscere "lo stress della insicurezza economica". "Continuerò a combattere per rendere il nostro sistema fiscale più progressivo così che il nostro Paese abbia le risorse il sogno americano a tutte le persone".

