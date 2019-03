La 52/enne senatrice democratica Kirsten Gillibrand, paladina del movimento #Metoo, ha lanciato formalmente la sua campagna per la Casa Bianca.

In un video ha annunciato che terrà il suo primo importante discorso il 24 marzo di fronte alla Trump Tower a New York, cercando di "portare direttamente sulla porta di casa del presidente Trump la mia visione positiva e coraggiosa di ripristinare l'integrità morale dell'America".

Nel video la senatrice ribadisce il suo impegno a difesa del clima, dell'immigrazione, della sanità per tutti e la necessità di mettere fine alla violenza delle armi da fuoco.

La Gillibrand è già in campagna da varie settimane (domani sarà in Michigan, quindi in Iowa e Nevada) ma il suo consenso non è cresciuto: resta intorno all'1% nella maggioranza dei sondaggi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?