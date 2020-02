Usa 2020: sondaggi Nevada, il candidato presidenziale democratico Bernie Sanders in testa

Bernie Sanders sembra avviato verso una nuova vittoria nei caucus in Nevada, sabato prossimo, dopo la vittoria in New Hampshire.

Secondo una media dei sondaggi di RealClearPolitics, il senatore socialista è avanti col 21,5%, davanti all'ex vicepresidente Joe Biden col 18,5%.

Terza la senatrice Elizabeth Warren (12%). I due candidati rivelazione, l'ex sindaco Pete Buttigieg e la senatrice Amy Klobuchar, sono rispettivamente quinto (9%) e sesta (7%), dietro il miliardario Tom Steyer (9,5%).

