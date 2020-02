Tornata a Capitol Hill per il processo d'impeachment, Elizabeth Warren ricorre alla tecnologia per continuare a fare campagna in Iowa, dove tornerà stasera per i caucus che aprono la stagione delle primarie per la Casa Bianca.

La senatrice democratica è impegnata ora in un tele-town hall, ossia un video dibattito a distanza con gli elettori dell'Iowa.

Neuer Inhalt Horizontal Line